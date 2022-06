Résultat des législatives à Bourgbarré - Election 2022 (35230) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Bourgbarré est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine

Le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Bourgbarré est tombé. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de votes auprès des 3119 électeurs de Bourgbarré de la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine. Ces données ne traduisent cependant pas la totalité des votes au niveau de la circonscription, 9 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription d'Ille-et-Vilaine. Frédéric Mathieu a réuni 32% des voix au niveau de la ville. Il devance Hind Saoud (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Nadine Desprez (Rassemblement National) qui obtiennent respectivement 31% et 16% des votes. La participation s'élève à 52% des citoyens autorisés à fréquenter les urnes dans la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 1 609 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bourgbarré Frédéric Mathieu Nouvelle union populaire écologique et sociale 39,27% 31,75% Hind Saoud Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,67% 30,84% Nadine Desprez Rassemblement National 9,56% 16,10% Yannick Le Moing Ecologistes 5,05% 4,51% Jean-Bruno Barguil Divers centre 3,89% 4,89% Laurent Siegward Reconquête ! 2,42% 2,45% Jean-François Monnier Régionaliste 2,11% 2,12% Gwenola Bouriel Ecologistes 1,03% 1,35% Valérie Hamon Divers extrême gauche 1,02% 1,03% Gautier Rouleau Droite souverainiste 0,95% 1,35% Martin Gaumont Divers 0,73% 1,35% Sébastien Girard Régionaliste 0,56% 1,09% Laurent Priet Divers extrême gauche 0,47% 0,90% Khalid Bajjouj Divers 0,29% 0,26% Participation au scrutin Circonscription Bourgbarré Taux de participation 53,53% 51,59% Taux d'abstention 46,47% 48,41% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54% 2,73% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,75% Nombre de votants 50 042 1 609

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bourgbarré sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:29 - Que vont trancher les supporters de gauche à Bourgbarré ? Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France comme à Bourgbarré, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait cumulé 20,27% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 7,54% et 2,58% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un total probable de 30,39% pour la Nupes. 16:30 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Bourgbarré ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à descendre à 1 petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Ces indications des ultimes semaines s'appliqueront sans doute sur les législatives à Bourgbarré au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La dernière présidentielle, à Bourgbarré cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 35,35% des suffrages. Derrière, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 20,27%, puis Marine Le Pen à 18,98% et Yannick Jadot à 7,54%. 14:30 - À Bourgbarré, le chiffre clé de ces élections législatives 2022 reste l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Bourgbarré, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 17,23% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,44% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des Français, cumulée avec les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine seraient capables de faire le jeu du pourcentage d'abstention à Bourgbarré. 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Bourgbarré ? Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette localité ? Pendant les législatives de 2017, 2 815 inscrits sur les listes électorales de Bourgbarré s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 50,91%). Le taux de participation était de 42,02% pour le tour deux. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Bourgbarré pour ces législatives La cité de Bourgbarré ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 14 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Bourgbarré soit plus en moyenne que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats dès 20 heures ici même.

Législatives 2022 à Bourgbarré : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Bourgbarré (35230) seront amenés à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Les administrés de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 35,4% des voix au premier tour à Bourgbarré, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-parlementaire européen et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 20,3% et 19,0% des voix. Le choix des votants de Bourgbarré était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (67,6% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 32,4% des votes.