Résultat des législatives 2024 à Chanteloup (35150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un potentiel de 48,37% au deuxième tour pour la gauche à Chanteloup Le Nouveau Front populaire qui s'avance en 2024 s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour des législatives, avec 28,06% au niveau du pays, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour ce dimanche. Le niveau est déjà élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Chanteloup, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 33,37% des votes dans la commune. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 35,04% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 48,37% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le Rassemblement national à Chanteloup, un favori aux législatives ? L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Le Rassemblement national est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle fièvre bleu marine à Chanteloup ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, rien qu'entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? Il s'agit maintenant de savoir si l'évolution du scrutin au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. A l'époque, aux législatives, Mathilde Hignet l'emportait également au premier tour dans la ville de Chanteloup, grappillant 35,04% des suffrages sur place. A l'issue du second round,c'est en revanche Anne Patault (Ensemble !) qui remportera le plus de suffrages, avec 51,63% sur l'unique circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,37%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Chanteloup D'après les enquêtes rendues publiques jusqu'à présent, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait s'assurer moins de 250 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle pourraient maintenir entre 95 et 125 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales. Grâce à 33,37% des voix, Mathilde Hignet (Union de la gauche) a pris les devants à Chanteloup, le 30 juin dernier pour le 1er tour de la législative. Un score qui lui a permis d'arriver devant Jacques François (Rassemblement National) et Anne Patault (Ensemble pour la République) avec respectivement 28,71% et 24,93% des votants. C'est en revanche Jacques François qui s'imposait, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 32,3% devant Mathilde Hignet avec 32,1% et Anne Patault avec 24,06%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec le scrutin européen à Chanteloup ? Au fil des dernières années, les 1 897 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En comparaison avec les européennes de cette année, la participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Chanteloup s'est accrue, s'élevant à 74,06%. Au moment du précédent scrutin européen, 1 446 électeurs de Chanteloup avaient effectivement pris part au vote (soit 58,09%). La participation était de 54,54% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Chanteloup À Chanteloup, l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement le niveau d'abstention. Dans la localité, le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 était de 74,06%. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 80,31% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 81,56% au premier tour, ce qui représentait 1 110 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,09% au premier tour et 53,77% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Chanteloup aujourd'hui ? La question des retraites et l'insécurité sont par exemple en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les électeurs de Chanteloup.

17:29 - Les enjeux locaux de Chanteloup : tour d'horizon démographique La composition démographique et socio-économique de Chanteloup définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 40% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,94%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (85,19%) met en relief le poids des questions liées à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (12,26%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 705 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,05%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,42%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Chanteloup mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,58% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.