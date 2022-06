Résultat de la législative à Bozouls : en direct

12/06/22 11:23

Bienvenue sur cette page où nous allons tenter de suivre ce 1er round des législatives 2022 à Bozouls, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. Il y a 9 candidats dans la seule circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de premier tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel candidat ou candidate installeront en première place des résultats des législatives les habitants de Bozouls à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 29,4% des suffrages au premier tour à Bozouls. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,0% et 14,8% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Bozouls avec 60,5% des suffrages, laissant donc 39,5% des voix à Marine Le Pen. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ?