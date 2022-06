En direct

19:44 - Quel résultat aux législatives de Brain-sur-Allonnes pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 12,21% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Brain-sur-Allonnes il y a deux mois. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,53% et 2,08% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 16,82% pour la Nupes pour ces législatives à Brain-sur-Allonnes.

16:30 - Les sondages, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Brain-sur-Allonnes ? Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote à la dernière élection à la présidence de la République à Brain-sur-Allonnes avec 35,08% des votes, au premier round. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 29,93%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 12,21% et Éric Zemmour à 6,42%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront peut-être remettre en question ce tableau lors des législatives dans la commune. Pour rappel l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Au même moment, le RN a passé la barre des 19%.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 à Brain-sur-Allonnes ? Le niveau de participation constituera indéniablement un facteur décisif des législatives à Brain-sur-Allonnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,79% des électeurs de la commune, à comparer avec une abstention de 24,9% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des foyers français, combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie sont de nature à impacter la participation à Brain-sur-Allonnes.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives à Brain-sur-Allonnes ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. Au fil des dernières années, les 2 056 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes législatives, 57,94% des personnes en âge de participer à une élection à Brain-sur-Allonnes avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre une abstention de 53,03% pour le tour deux.