Résultat des législatives 2024 à Baugé-en-Anjou : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Les données démographiques de Baugé-en-Anjou révèlent les tendances électorales

Quel impact aura la population de Baugé-en-Anjou sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,42% et une densité de population de 1387 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 665 € par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 4 267 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,89%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,06%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Baugé-en-Anjou mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,15% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.