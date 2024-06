Résultat des législatives à Branges : l'élection 2024 en direct

12:07 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Branges

Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières élections. Début juin, pendant les élections européennes, 43,44% des inscrits sur les listes électorales de Branges avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 45,86% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,62% au premier tour. Au second tour, 50,53% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, presque un record pour des élections législatives.