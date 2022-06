Résultat des législatives à Branges - Election 2022 (71500) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Branges est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de la législative à Branges est tombé. À Branges, les 1777 citoyens votant dans la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire ont choisi la représentante Nouvelle union populaire écologique et sociale. Les citoyens des 132 autres communes appartenant à la 4ème circonscription de la Saône-et-Loire voteront-ils comme ceux de Branges ? La participation représente 51% des citoyens habilités à voter dans la commune pour cette circonscription électorale. Cécile Untermaier a accumulé 32% des votes au sein de la ville. Elle précède Valérie Deloge (Rassemblement National) et Elisabeth Roblot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent respectivement 26% et 22% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Branges Cécile Untermaier Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,97% 32,40% Valérie Deloge Rassemblement National 25,15% 26,46% Elisabeth Roblot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,40% 21,75% Eric Michoux Divers droite 12,80% 14,24% Jean Raffa Reconquête ! 3,88% 1,91% Claude Couratier Divers extrême gauche 2,09% 1,91% Nathalie Szych Droite souverainiste 1,72% 1,35% Participation au scrutin Circonscription Branges Taux de participation 47,84% 51,38% Taux d'abstention 52,16% 48,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 1,86% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,70% 0,44% Nombre de votants 39 733 913

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Branges sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:46 - Quel résultat à Branges pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche ? Dans l'unique bureau de vote de Branges, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait atteint 14,52% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,02% et 1,59% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer glaner 18,13% à Branges pour ces légilsatives. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Branges ? Le président-candidat avait obtenu 26,01% des voix à Branges, au dernier rendez-vous présidentiel contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national avait cumulé 33,38% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,52% (contre à un peu moins de 22%). Les tendances nationales des dernières heures viendront certainement modifier la situation et donc le résultat des législatives à Branges, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité a vu son résultat chuter à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans le sondage Elabe). Le RN, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Branges ? L'abstention constituera incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 à Branges. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 772 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 19,99% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 19,13% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses répercussions sur les prix de l'essence et du gaz seraient notamment capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Branges. 11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Branges lors des élections législatives ? Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Lors des précédentes législatives, sur les 1 738 personnes en âge de voter à Branges, 55,7% avaient pris part au vote au premier tour, contre une participation de 45,68% pour le second tour. 09:30 - On peut faire son devoir jusqu'à 18 heures à Branges pour ces législatives Les résultats des législatives 2022 à Branges devraient être publiés peu de temps après la fermeture du seul bureau de vote, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on saura rapidement qui des 7 candidats aura son billet pour le second tour.

Pendant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 33.4% des suffrages au premier tour à Branges. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26.0% et 14.5% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Branges gratifiée de 53.3% des suffrages, cédant donc à Emmanuel Macron 46.7% des voix. Les administrés de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives à Branges ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains.