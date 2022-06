En direct

19:33 - Quel résultat à Brazey-en-Plaine pour les Insoumis et leurs alliés ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 13,63% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Brazey-en-Plaine il y a deux mois. Et c'est sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 3,04% et 1,69% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 18,36% à Brazey-en-Plaine pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Brazey-en-Plaine, des sondages aussi justes ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Brazey-en-Plaine. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La coalition de gauche soulevée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. Or Marine Le Pen avait atteint la première position lors de la dernière présidentielle à Brazey-en-Plaine avec 37,92% des suffrages exprimés, au premier round. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 23,45%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 13,63% et Éric Zemmour à 8,05%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à 22%.

14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives à Brazey-en-Plaine ? L'un des facteurs clés de ces législatives 2022 sera sans aucun doute le niveau d'abstention à Brazey-en-Plaine. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions sur les prix de l'essence et du gaz sont par exemple susceptibles de faire surtout gagner l'abstention à Brazey-en-Plaine (21470). En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 969 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 29,31% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 26,26% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Brazey-en-Plaine en 2017 ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent d'habitude les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 43,8% des inscrits sur les listes électorales de Brazey-en-Plaine s'étaient rendus aux urnes au premier tour. La participation était de 35,78% pour le deuxième round.