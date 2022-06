Résultat de la législative à Bréviandes : en direct

12/06/22 11:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bréviandes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:24 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Bréviandes ? Ces législatives sont donc lancées ! À Bréviandes, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 9 candidats qui s'affrontent pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 1932 électeurs de Bréviandes ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Résultat des élections législatives 2022 à Bréviandes

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bréviandes comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Aube

Tête de liste Liste Romain Vallée Divers extrême gauche Sébastien Riglet Divers centre Isabelle Puff Droite souverainiste Evelyne Henry Rassemblement National Sébastien Beaufumé Ecologistes Salomé Fontaine-Garcia Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sarah Fraincart Nouvelle union populaire écologique et sociale Etienne Ignatovitch Reconquête ! Valérie Bazin-Malgras Les Républicains

Législatives 2022 à Bréviandes : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Bréviandes (10) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette commune se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections comme au premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31.7% des votes au premier tour à Bréviandes. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28.5% et 14.2% des voix. Le choix des administrés de Bréviandes était resté inchangé au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (54.5% des votes), cédant ainsi à Marine Le Pen 45.5% des votes.