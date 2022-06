En direct

19:01 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives à Brioude ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 22,49% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Brioude il y a deux mois. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,28% et 2,61% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 29,38% à Brioude pour ce premier tour.

16:30 - À Brioude, des sondages aussi valables ? A la dernière présidentielle, à Brioude, Emmanuel Macron se propulsait à la tête du vote avec 28,2% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,49%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, en troisième position à 20,59% et Valérie Pécresse à 5,86%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront peut-être bouleverser ce tableau lors des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%.

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Brioude ? À Brioude, l'une des clés des législatives 2022 sera l'abstention. La crainte d'un retour du covid est notamment susceptible de détourner l'attention des habitants de Brioude de leur devoir civique. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 856 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 30,7% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 26,34% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.

11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Brioude ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des précédentes consultations politiques. Lors des précédentes élections législatives, sur les 5 023 personnes en âge de voter à Brioude, 55,96% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 51,03% pour le second tour.