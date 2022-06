Résultat de la législative à Broons : en direct

En direct

19:23 - Que vont choisir les supporters de gauche à Broons ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 11,08% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Broons le dimanche 10 avril dernier. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,82% et 1,9% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 4,72% du côté de la gauche (en plus des voix de Mélenchon).

16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Broons ? Avec 36,44% des suffrages exprimés, au premier tour à Broons, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à la dernière élection. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 28,23%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 11,08% et Valérie Pécresse à 6,06%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront certainement transformer la donne lors des législatives à Broons au 1er tour. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

14:30 - À Broons, le chiffre clé de ces législatives demeure l'abstention Le niveau d'abstention sera sans aucun doute un facteur déterminant du scrutin législatif à Broons. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 17,57% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 19,6% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et ses retombées sur l'économie mondiale sont notamment capables de détourner l'attention des électeurs de Broons de leur devoir civique.

11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Broons en 2017 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Comment votent ordinairement les habitants de cette localité ? Pendant les dernières élections législatives, 50,71% des électeurs de Broons avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec une abstention de 43,55% pour le round deux.