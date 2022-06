Résultat des législatives à Buchy - Election 2022 (76750) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Les citoyens de Buchy ( Seine-Maritime ) reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils en mesure de rafler un siège de député dans cette circonscription ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 32,56% des suffrages au premier tour à Buchy. L'ex-députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 31,49% et 15,37% des suffrages. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, après la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en rassemblant 51,07% des voix face à Marine Le Pen (48,93%).