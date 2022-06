Résultat de la législative à Bures-sur-Yvette : en direct

12/06/22 11:13

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 36.8% des voix au premier tour à Bures-sur-Yvette. L'ancien banquier de la Banque Rothschild avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, qui avaient respectivement obtenu 24.6% et 9.2% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Bures-sur-Yvette grâce à 82.6% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 17.4% des votes. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président français pourra-t-il faire confiance à cette commune pour obtenir une majorité à l'hémicycle ? Les inscrits sur les listes électorales de Bures-sur-Yvette (91440) reprendront le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.