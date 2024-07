Résultat des législatives 2024 à Villiers-le-Bâcle (91190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Villiers-le-Bâcle en ligne de mire ? L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce second tour. Une première réponse : l'attelage a réuni 28,06% des votes à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections des députés il y a une semaine, à Villiers-le-Bâcle, le binôme Front populaire a pour sa part glané 34,26% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score néanmoins en baisse de -6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 55,37% pour faire mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - Quel résultat pour le RN à Villiers-le-Bâcle lors des législatives ? Le score en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce soir va être le déterminant pour ces législatives 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. La progression du RN semble déjà puissante à Villiers-le-Bâcle entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (10,2%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (23,68%), de l'ordre de 13 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections offrant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, très loin des 89 de l'époque. De quoi envisager une installation durable du parti dans la zone, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Qu'avaient dit législatives il y a deux ans à Villiers-le-Bâcle ? Il s'agit à ce stade de déterminer si la tendance au deuxième tour sera similaire à celle de 2022 ou non. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Villiers-le-Bâcle, déjà couverte par la 5ème circonscription de l'Essonne, avait en revanche vu le binôme Nupes s'imposer avec 40,43%, alors que le RN, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, restera derrière à 10,2%. Au deuxième tour,c'est encore Cédric Villani qui va glaner le plus de suffrages, avec 55,37% sur l'unique circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,63%.

20:05 - Déjà 34,26% pour l'Union de la gauche à Villiers-le-Bâcle aux élections législatives Avec 34,26% des voix, Pierre Larrouturou (Front populaire) a pris les devants à Villiers-le-Bâcle, le 30 juin au soir du premier round de la législative. Paul Midy (Ensemble !) obtenait 26,03%. Ensuite, Laetitia Horvelin (Rassemblement National) récupérait 23,68% des votants. Pierre Larrouturou était aussi en tête dans la 5ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 37,93%, devant Paul Midy avec 32,48% et Laetitia Horvelin avec 15,27%.

19:21 - Et que retenir de l'abstention par rapport aux européennes à Villiers-le-Bâcle ? Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des dernières élections ? À Villiers-le-Bâcle, le taux de participation lors du premier round des élections législatives 2024 a atteint 77,26%, dépassant de 11 points celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 66,85% des personnes en âge de voter à Villiers-le-Bâcle avaient en effet pris part à l'élection. Le taux de participation était de 65,12% en 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée dimanche dernier. Elle atteignait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation va-t-elle baisser au second tour des législatives 2024 à Villiers-le-Bâcle ? L'un des facteurs cruciaux de ces législatives 2024 est à n'en pas douter le taux d'abstention. Dans la ville, 22,74% des électeurs ne sont pas allés voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 38,01% au premier tour. Au second tour, 37,68% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Villiers-le-Bâcle ? A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 918 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 16,67% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 14,27% au premier tour.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Villiers-le-Bâcle : ce qu'il faut retenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Villiers-le-Bâcle montrent des tendances nettes qui pourraient influencer les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,3% et une densité de population de 206 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres, représentant 53,55%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,49%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,81%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (54,08%), témoigne d'une population instruite à Villiers-le-Bâcle, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.