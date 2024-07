Résultat des législatives 2024 à Orsay : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés de ces élections législatives 2024 est incontestablement la participation. La participation au premier tour des législatives 2024 à Orsay s'élevait à 76,13%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 61,5% au premier tour et 60,82% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Orsay ce soir ? Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, 78,68% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 82,14% au premier tour, soit 9 086 personnes. La volonté de changement des habitants est notamment en mesure de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs d'Orsay.

En pleine campagne électorale législative, Orsay est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 51,38% de cadres supérieurs pour 16 007 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 501 entreprises témoignent d'une économie favorable. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (69,22%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Avec 1 813 résidents étrangers, Orsay se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 3742,58 euros/mois, la ville désire un avenir prospère. À Orsay, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

Les 12 bureaux de vote de la commune d'Orsay (de Mairie - 2 Place du General Leclerc à Maison de Quartier P. Mendes France - Salle Polyvalente - Place Guaydier) sont ouverts depuis 8 heures et jusqu'à 20 heures pour permettre aux votants de décider. Des législatives se tiennent de nouveau en ce moment dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but d'élire les 577 parlementaires de l'Assemblée législative élus pour 5 ans. Pour mémoire, les précédentes élections législatives suivaient l'élection présidentielle d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, Communistes...), de la coalition de la majorité, du Rassemblement national va s'imposer lors du deuxième round à Orsay ? A quelques heures de la fermeture des bureaux de vote, n'oubliez pas de vous rendre aux urnes.