Résultat des législatives 2024 aux Ulis : les premiers chiffres du 2e tour

Aux Ulis, le taux de participation est sans aucun doute l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif. Dans l'agglomération, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 était de 39,17%. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 13 211 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 36,98% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 29,73% au premier tour. Pour rappel, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 59,84% au premier tour. Au second tour, 58,49% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des familles cumulée avec les préoccupations provoquées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, pourraient entre autres renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants des Ulis.

17:29 - Tendances démographiques et électorales aux Ulis : ce qu'il faut retenir

Dans la ville des Ulis, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 42% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 15,39%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (36,87%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'urbanisme. Un salaire moyen mensuel net de 2256,5 euros par mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 5 338 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 26,41% et d'une population étrangère de 20,79% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 7,67% aux Ulis, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.