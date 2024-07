Résultat des législatives 2024 à Gif-sur-Yvette : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Gif-sur-Yvette : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

A la mi-journée des législatives, Gif-sur-Yvette émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 51,5% de cadres pour 22 352 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 489 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (74,38%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Gif-sur-Yvette abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 655 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,58% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 880,06 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Gif-sur-Yvette, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.