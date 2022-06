Résultat des législatives à Cabrières-d'Avignon - Election 2022 (84220) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Résultat des législatives 2022 à Cabrières-d'Avignon

Le résultat des élections législatives 2022 à Cabrières-d'Avignon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Vaucluse

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Vaucluse

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Cabrières-d'Avignon. À Cabrières-d'Avignon, les citoyens votant dans la 2ème circonscription du Vaucluse ont pris parti pour la candidate Les Républicains. Le niveau de la participation représente 59% des citoyens figurant dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription (soit 835 votants). Cependant, le résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Vaucluse peut encore évoluer si les électeurs des 29 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Cabrières-d'Avignon. Dans la commune, Elisabeth Amoros a enregistré 28% des suffrages. Elle devance Sylvie Viala (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et François Sandoz (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 22% et 19% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cabrières-d'Avignon Bénédicte Auzanot Rassemblement National 26,08% 18,03% Sylvie Viala Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,07% 21,56% François Sandoz Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,53% 18,64% Stanislas Rigault Reconquête ! 10,54% 6,94% Elisabeth Amoros Les Républicains 10,02% 27,53% Joséfa Leon Ecologistes 2,59% 2,07% Eric Guillaumin Divers centre 1,38% 1,22% Agnès Piller Ecologistes 1,38% 1,10% Sébastien Duchemin Droite souverainiste 1,36% 1,10% Sophia Albert Ecologistes 1,09% 0,97% Gérard Mangiavillano Divers extrême gauche 0,82% 0,61% Germain Gaiffe Divers 0,14% 0,24% Participation au scrutin Circonscription Cabrières-d'Avignon Taux de participation 48,56% 59,14% Taux d'abstention 51,44% 40,86% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 1,32% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56% 0,36% Nombre de votants 41 677 835

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cabrières-d'Avignon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:46 - Quel verdict pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Cabrières-d'Avignon ? Les habitants de Cabrières-d'Avignon avaient concédé 15,26% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle 2022. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,93% et 1,39% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 22,58% à Cabrières-d'Avignon pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Cabrières-d'Avignon ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Cabrières-d'Avignon, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 27,99% des suffrages. En seconde position, se trouvait Marine Le Pen à 26,33%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,26% et Éric Zemmour à 8,89%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront sans doute infléchir ces équilibres et donc le résultat des législatives à Cabrières-d'Avignon dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la fin de campagne. Le RN, lui, s'est rapproché des 20%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Cabrières-d'Avignon ? L'un des critères principaux des élections législatives 2022 sera indiscutablement le taux d'abstention à Cabrières-d'Avignon. La guerre aux portes de l'Europe est notamment en mesure de faire gagner l'abstention à Cabrières-d'Avignon. Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 407 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,62% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 16,92% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Cabrières-d'Avignon ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. L'étude des résultats des précédentes élections permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 50,25% des personnes en capacité de participer à une élection à Cabrières-d'Avignon avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 44,75% au round deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Cabrières-d'Avignon Si vous doutez encore des 12 impétrants au 1er tour dans l'unique circonscription de Cabrières-d'Avignon, pas de panique. Les 2 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Cabrières-d'Avignon : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à Cabrières-d'Avignon (84220) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français. A l'occasion de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 28% des suffrages au premier tour à Cabrières-d'Avignon, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée du Pas-de-Calais et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 26% et 15% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Cabrières-d'Avignon avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 53% des voix, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 47% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il faire confiance à cette ville pour acquérir une majorité à l'Assemblée ?