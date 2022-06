En direct

19:06 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à Camaret-sur-Aigues ? Dans les 4 bureaux de vote de Camaret-sur-Aigues, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 13,63% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,72% et 1,31% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 4,03% du côté de la gauche (score de Mélenchon exclu).

16:30 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Camaret-sur-Aigues ? À Camaret-sur-Aigues, Marine Le Pen achevait la course en pôle position de la dernière présidentielle avec 38,13% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 19,75%. Arrivaient ensuite, avec 13,63%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 11,08%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de un peu moins de 28% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des ultimes semaines boulverseront peut-être ce paysage et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Camaret-sur-Aigues L'abstention sera l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 à Camaret-sur-Aigues. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il évoluer pour des législatives ? Au second tour de la présidentielle, 77,16% des électeurs habilités dans la localité avaient participé au vote. Le taux de participation était de 76,96% au premier tour, soit 2 962 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Camaret-sur-Aigues, les chiffres de la participation lors des législatives seront un élément essentiel Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, durant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 53,7% au premier tour des électeurs de Camaret-sur-Aigues. Le taux d'abstention était de 51,01% au second round.