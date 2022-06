Résultat de la législative à Cambronne-lès-Ribécourt : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Cambronne-lès-Ribécourt dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:46

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Cambronne-lès-Ribécourt sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Cambronne-lès-Ribécourt. En direct 18:46 - La Nupes s'était placée troisième à Cambronne-lès-Ribécourt il y a une semaine La coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,28% des suffrages au 1er tour de la législative la semaine passée à Cambronne-lès-Ribécourt. Ce score est néanmoins à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or à Cambronne-lès-Ribécourt, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 15,86%, 2,46%, 0,51% et 2,76% il y a deux mois. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait donc avec un potentiel théorique de 21,59% à Cambronne-lès-Ribécourt pour ces légilsatives. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Cambronne-lès-Ribécourt ? Dimanche 12 juin 2022 au soir du premier tour, les habitants de Cambronne-lès-Ribécourt ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 37,52% des bulletins de vote. Elle a précédé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent 18,85% et 17,28% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. 13:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Cambronne-lès-Ribécourt lors des législatives ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Le week-end dernier, 42,34% des personnes en âge de participer à une élection à Cambronne-lès-Ribécourt avaient pris part au scrutin. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'élevait à 27,68% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 27,75% au premier tour. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Cambronne-lès-Ribécourt ! Les éléments clés de ce second round des élections législatives à Cambronne-lès-Ribécourt sont simples : la cité ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice deux candidats finalistes. Autre point majeur: les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour faire leur choix. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour diminuer l'abstention.

Résultats des législatives 2022 à Cambronne-lès-Ribécourt - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Cambronne-lès-Ribécourt aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste Michel Guiniot Rassemblement National Carole Bureau-Bonnard Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Cambronne-lès-Ribécourt - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Cambronne-lès-Ribécourt

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription de l'Oise

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cambronne-lès-Ribécourt Michel Guiniot (Ballotage) Rassemblement National 28,62% 37,52% Carole Bureau-Bonnard (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,84% 18,85% Florian Dumoulin Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,95% 17,28% Anne-Sophie Fontaine Les Républicains 14,23% 10,65% Marc-Antoine Mab-Brekiesz Divers droite 5,58% 4,89% Guy-Eric Imbert Reconquête ! 4,60% 5,58% Elisa Escherich Ecologistes 2,38% 1,05% Nicole Iung Ecologistes 1,77% 1,40% Véronique Rogez Droite souverainiste 1,58% 0,70% Jean-Marc Iskin Divers extrême gauche 1,45% 2,09% Participation au scrutin Circonscription Cambronne-lès-Ribécourt Taux de participation 48,52% 42,34% Taux d'abstention 51,48% 57,66% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 1,54% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,17% Nombre de votants 36 820 583

Le résultat de l'élection législative à Cambronne-lès-Ribécourt est tombé. C'est le représentant Rassemblement National qui a amassé le plus de votes auprès des 1377 habitants de Cambronne-lès-Ribécourt votant dans la 6ème circonscription de l'Oise. Michel Guiniot a obtenu 38% des voix au sein de la commune. Carole Bureau-Bonnard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Florian Dumoulin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent 19% et 17% des suffrages. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription : 111 autres communes contribuent aussi au résultat de l'élection législative dans la 6ème circonscription de l'Oise. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 58%.

Législatives 2022 à Cambronne-lès-Ribécourt : les enjeux