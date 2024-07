Résultat des législatives 2024 à Noyon : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet 2024, lors des élections législatives à Noyon, qu'en est-il de l'abstention ? Dans l'agglomération, dimanche, 46,03% des électeurs ont choisi de ne pas voter au 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 61,11% au premier tour et 61,72% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Noyon ? Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 7 645 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 33,72% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 36,29% au second tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient notamment capables de faire augmenter le pourcentage de participation à Noyon.

17:29 - Noyon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Noyon regorge de diversité et d'activités. Avec ses 12 987 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 823 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 3 408 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (59,96%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 1 907 personnes (14,45%) favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 973 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 26,13%, révélant une situation économique fragile. À Noyon, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.