Résultat des législatives 2024 à Ressons-sur-Matz (60490) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Ressons-sur-Matz, qui va profiter du vote du Front populaire ? L'autre interrogation de ces élections de 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire pour ces élections législatives. L'ensemble a réuni plus de 28% des votes à l'échelle du pays dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Ressons-sur-Matz, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,08% des votes dans la commune. Un score plus élevé en comparaison des 13,69% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 18 points à Ressons-sur-Matz Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à observer localement. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des suffrages aux législatives fin juin, soit quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 18 points sur place entre 2022 et 2024. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des législatives qui avaient souri au Rassemblement national la dernière fois Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera en conséquence déterminant localement pour le second tour de cette législative 2024. Le parti lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Ressons-sur-Matz, comme lors des législatives 2022 ? Les élections législatives avaient aussi offert un puissant départ pour le Rassemblement national à l'époque à Ressons-sur-Matz. On retrouvait en effet Michel Guiniot en tête au premier tour, avec 39,57% dans la ville. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 62,37%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,63%.

20:05 - Michel Guiniot (Rassemblement National) déjà en avance avec 57,24% à Ressons-sur-Matz aux législatives A en croire les études rendues publiques depuis le premier tour, l'alliance du RN et des ciottistes serait en mesure de s'arroger moins de 250 députés au terme du second tour des législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés devrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron conserveraient une centaine de députés. Il faudra bien entendu prendre en compte les spécificités locales. A l'occasion du 1er round des législatives dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Ressons-sur-Matz ont placé en tête Michel Guiniot (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 57,24% des bulletins de vote. Daniel Leca (Union des Démocrates et Indépendants) et Baptiste de Fresse de Monval (Union de la gauche) suivaient en recevant 18,61% et 17,08% des votants à l'échelle municipale. Michel Guiniot était aussi en tête dans la 6ème circonscription de l'Oise dans son ensemble, avec cette fois 47,88%, devant Daniel Leca avec 22,93% et Baptiste de Fresse de Monval avec 20,46%.

19:21 - Le défi de la participation scruté avec attention à Ressons-sur-Matz À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des consultations politiques précédentes ? Le premier tour des élections législatives 2024 à Ressons-sur-Matz a connu un taux d'abstention de 34,61%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 48,35% des votants de Ressons-sur-Matz (60). L'abstention était de 48,41% pour les élections européennes de 2019. En proportion, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Ressons-sur-Matz, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? À Ressons-sur-Matz, la participation est indiscutablement l'une des clés de ces élections législatives. Le taux de participation au premier tour des législatives 2024 à Ressons-sur-Matz s'élevait à 65,39%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 45,86% au premier tour et 44,59% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 73,66% des votants de la commune. Le taux de participation était de 74,49% au deuxième tour, c'est-à-dire 990 personnes.

17:29 - Élections à Ressons-sur-Matz : l'impact des caractéristiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Ressons-sur-Matz révèlent des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des élections législatives. Avec 43,72% de population active et une densité de population de 184 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,04% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques sur le travail. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (25,33%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 614 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (18,45%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,48%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Ressons-sur-Matz mettent en relief une diversité de qualifications, avec 35,82% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.