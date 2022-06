Résultat de la législative à Candillargues : 2e tour en direct

La Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 21,55% des suffrages au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans l'unique bureau de vote de Candillargues. Mais ce score est cependant à comparer avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 17,31%, 4,19%, 1,61% et 1,37% il y a deux mois. Ce sont donc 24,48% d'électeurs en réalité que pouvait viser la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Candillargues.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Candillargues ?

La candidature Rassemblement National a amassé 33,76% des voix le 12 juin dernier pour le 1er round des élections législatives. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoivent dans l'ordre 28,74% et 21,55% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 sièges.