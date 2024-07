Résultat des législatives 2024 à Valergues (34130) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont converger les voix de la Nupes à Valergues ? L'union de gauche aux dernières législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La réponse à cette question sera un marqueur de ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a glané plus de 28% des votes à l'échelle de la France dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,39% des voix à Valergues. Une percée à comparer néanmoins avec les 20,22% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Valergues compte parmi les rares communes où le Rassemblement national n'a pas progressé ces dernières années La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette législative 2024 à l'échelle locale. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Valergues semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite…

20:29 - Quel verdict final à Valergues pour la majorité au second tour ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi regardé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Contrairement à l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois des chances de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Les élections législatives avaient en revanche abouti à un très bon départ pour le Rassemblement national à l'époque à Valergues. On retrouvait en effet Frédéric Bort en tête au premier tour, avec 30,15% dans la ville. Patrick Vignal (LREM) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 58,57%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,43%.

20:05 - Quel résultat à Valergues pour le RN ce dimanche soir ? Avec 44,57% des bulletins de vote, Charles Alloncle (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Valergues, le 30 juin dernier pour le premier tour des législatives. Un score qui lui a permis de passer devant Patrick Vignal (Ensemble !) et Nadia Belaouni (Union de la gauche) avec 27,27% et 19,39% des électeurs. Charles Alloncle était aussi en tête dans la 9ème circonscription de l'Hérault dans son ensemble, avec cette fois 36,43%, devant Nadia Belaouni avec 29,27% et Patrick Vignal avec 25%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Valergues ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut également analyser les résultats des consultations politiques antérieures. Le 30 juin dernier, 28,64% des électeurs de Valergues n'ont pas fait leur devoir électoral au premier tour des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, parmi les 1 802 personnes en âge de voter à Valergues, 42,51% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 47,02% lors du scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 heures.

18:35 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention sont attendus à Valergues À Valergues, le niveau d'abstention constitue immanquablement l'un des critères clés de ces législatives 2024. Les résidents de Valergues ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 71,36%. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 715 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 80,82% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 78,44% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 346 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,74% au premier tour et 45,19% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Valergues ? Les études indiquent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Valergues ?

17:29 - Les défis socio-économiques de Valergues et leurs implications électorales Quelle influence la population de Valergues exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 12,08% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de mesures sur le travail. Avec 50,63% de population active et une densité de population de 392 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de foyers détenant au moins une automobile (91,59%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 823 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (14,8%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,42%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Valergues mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,5% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.