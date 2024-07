Résultat des législatives 2024 à Lunel : les premiers chiffres du 2e tour

À Lunel, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est indéniablement l'ampleur de la participation. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Lunel était de 62,97%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 41,18% au premier tour et 39,72% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Lunel ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 68,11% dans l'agglomération. La participation était de 71,96% au premier tour, ce qui représentait 13 041 personnes.

17:29 - Lunel : démographie et socio-économie impactent les élections législatives

A mi-chemin des élections législatives, Lunel émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 26 185 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 925 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (78,71%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 3 107 personnes (11,79%) apporte une richesse culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 287 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,73%, révélant une situation économique fragile. À Lunel, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, rejoignent celles de la France dans son ensemble.