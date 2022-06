Résultat de la législative à Canisy : 2e tour en direct

19/06/22 18:45

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Canisy sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Canisy. En direct 18:45 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée troisième à Canisy il y a sept jours Les inscrits de Canisy avaient livré 20,73% de leurs votes au bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche le 12 juin dernier, pour le 1er round de l'élection législative. Ce premier résultat est cependant à évaluer au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 13,29%, 6,69%, 2,36% et 2,36% il y a deux mois. Ce sont donc 24,7% de votants en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Canisy. 15:30 - À Canisy, la candidature Les Républicains en première place A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut cependant tenir compte des spécificités locales, comme à Canisy. La candidature Les Républicains a rassemblé 39,77% des votes pour le 1er round des législatives dimanche 12 juin 2022. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 21,02% des votes. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 20,73% des voix. 13:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Canisy Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 80,31% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection, contre une participation de 77,55% au premier tour, c'est-à-dire 1040 personnes. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Dimanche dernier, 46,38% des personnes habilitées à participer à une élection à Canisy avaient déserté les urnes. 10:30 - Le député de Canisy sera élu ce dimanche 19 juin au soir Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les moments clés de ce second volet des législatives 2022 à Canisy, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Sont en lice les postulants qualifiés il y a sept jours et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Canisy - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Canisy aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Manche

Tête de liste Liste Guillaume Hédouin Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Gosselin Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Canisy - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Canisy

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Manche

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Canisy Philippe Gosselin (Ballotage) Les Républicains 39,48% 39,77% Guillaume Hédouin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,44% 20,73% Laurent Pien Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,46% 21,02% Franck Simon Rassemblement National 16,57% 11,85% Victor Jan de Lagillardaie Reconquête ! 2,00% 2,12% Jacques Poisson Divers droite 1,74% 2,12% Jérôme Louiche Ecologistes 1,27% 0,99% Olivia Lewi Divers extrême gauche 1,06% 0,99% François Pasquier Droite souverainiste 0,99% 0,42% Participation au scrutin Circonscription Canisy Taux de participation 49,44% 53,62% Taux d'abstention 50,56% 46,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,14% Nombre de votants 43 271 719

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Canisy. Le niveau de la participation atteint 54% des citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Manche (soit 719 votants). A l'échelle de la localité, Philippe Gosselin a ainsi accumulé 40% des suffrages. Il arrive devant Laurent Pien (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Guillaume Hédouin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 21% et 21% des voix. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Canisy. Les habitants de 123 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale.

Législatives 2022 à Canisy : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Canisy (Manche) à la mi-juin ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président français pourra-t-il se reposer sur cette ville pour acquérir la majorité des députés de l'Assemblée ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 36% des voix au premier tour à Canisy, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 22% et 13% des voix. Le choix des administrés de Canisy était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (64% des votes). Marine Le Pen avait obtenu 36% des voix.