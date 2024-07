Résultat des législatives 2024 à Saint-Lô : les premiers chiffres du 2e tour

À Saint-Lô, l'un des critères essentiels de ces élections législatives est indéniablement le niveau d'abstention. Dans la ville, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 33,12%. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 29,99% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 30,00% au second tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,45% au premier tour. Au second tour, 55,16% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Lô ? Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à ramener les citoyens de Saint-Lô dans les bureaux de vote.

17:29 - Les défis socio-économiques de Saint-Lô et leurs implications électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Lô mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influencer le résultat des élections législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 14,46% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 27,16% ont 60 ans et plus. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (26,92%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 6 038 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,39%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,06%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Lô mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 34,99% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.