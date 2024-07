Résultat des législatives 2024 à Thèreval (50180) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont converger les électeurs de la Nupes à Thèreval ? Une autre interrogation qui entoure ces élections de 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. L'attelage a récolté 28,06% des voix au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,03% des bulletins à Thèreval. Un chiffre en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a fortement séduit à Thèreval Le nombre de votes en faveur du RN sera le grand sujet pour cette législative 2024, à l'échelle locale. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 16 points sur place entre 2022 et 2024. Quel que soit le verdict, une nouvelle page pourrait être tournée ce dimanche soir.

20:29 - Philippe Gosselin (Les Républicains) en avance lors des législatives il y a deux ans à Thèreval Ce premier verdict est logiquement à mettre en parallèle avec l'issue trouvée en 2022. Au premier tour des élections législatives il y a deux ans, Thèreval, déjà couverte par la 1ère circonscription de la Manche, avait en revanche vu le binôme Les Républicains s'imposer avec 41,16%, alors que le RN, si omniprésent aujourd'hui, sera derrière à 14,71%. Au deuxième round,c'est encore Philippe Gosselin qui cumulera le plus de voix, avec 70,03% sur la seule circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 29,97%.

20:05 - Les données avant le 2e tour des législatives 2024 à Thèreval Philippe Gosselin (Divers droite) a engrangé 40,79% des votes à Thèreval le 30 juin 2024, lors du premier round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis d'arriver devant Franck Simon (Rassemblement National) et Guillaume Hedouin (Front populaire) avec 30,67% et 18,03% des électeurs. C'est aussi Philippe Gosselin qui terminait en tête dans la 1ère circonscription de la Manche dans son ensemble, avec cette fois 38,3%, devant Franck Simon avec 32,89% et Guillaume Hedouin avec 18,36%.

19:21 - Que dire du scrutin européen à Thèreval au niveau de l'abstention ? Au cours des dernières années, les 1 840 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Le premier round des législatives 2024 à Thèreval a connu une participation de 74,14%, supérieure à celle des dernières européennes. Lors du scrutin européen de début juin, parmi les 1 419 personnes en âge de voter à Thèreval, 54,05% avaient effectivement participé au vote. Le taux de participation était de 51,69% lors des européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle représentait 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures.

18:35 - 74,14% de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Thèreval L'un des critères essentiels du scrutin législatif 2024 est indéniablement le taux d'abstention. Le pourcentage de participation à Thèreval s'élevait à 74,14% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 48,32% au premier tour et 49,44% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 413 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 82,38% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 81,67% au premier tour, c'est-à-dire 1 154 personnes. Les études montrent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Thèreval ?

17:29 - Les enjeux locaux de Thèreval : tour d'horizon démographique Dans la ville de Thèreval, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? Avec 48,91% de population active et une densité de population de 133 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 7,01% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux politiques sur l'emploi. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,35%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 689 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,61%) révèle des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,89%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Thèreval mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,28% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.