Résultat des législatives 2024 à Carentan-les-Marais : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - L'avenir de la France se décide aussi à Carentan-les-Marais

Quel impact auront les habitants de Carentan-les-Marais sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 505 hab par km² et 41,78% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 9,24% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur le travail. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (73,51%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 3 599 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,45%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,37%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Carentan-les-Marais mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 40,31% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.