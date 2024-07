Résultat des législatives 2024 à Montebourg (50310) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Montebourg ? Le Front populaire qui se présente en 2024 a accumulé les points du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. Au cours du premier tour des législatives la semaine dernière, à Montebourg, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 21,08% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La forte progression de l'extrême droite à Montebourg Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera très commenté pour cette élection du Parlement 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il y a donc des raisons de penser que le RN soit vainqueur à Montebourg ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Montebourg La part des électeurs en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un point d'observation clé localement pour le second tour de cette élection législative 2024. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a des chances de s'imposer. Le RN se prenait les pieds dans le tapis en revanche à Montebourg il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 21,17% au premier tour, contre 31,99% pour Philippe Gosselin (Les Républicains). Et le second tour sera à l'avenant avec encore Philippe Gosselin (Les Républicains) finalement en tête localement, avec 61,01%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,99%.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Montebourg Au soir du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, les électeurs de Montebourg ont préféré Franck Simon (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 37,97% des suffrages. En deuxième place, Philippe Gosselin (Divers droite) recueillait 31,79%. Enfin, Guillaume Hedouin (Union de la gauche) obtenait 21,08% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente en considérant tous les votants de la circonscription, puisque c'est Philippe Gosselin qui s'y imposait, avec cette fois 38,3% devant Franck Simon avec 32,89% et Guillaume Hedouin avec 18,36%. De quoi imposer peut-être ce dimanche aux habitants de Montebourg un second tour sans doute différent du premier dans la commune.

19:21 - L'abstention analysée avec attention à Montebourg L'observation des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Le premier round des élections législatives 2024 à Montebourg a connu une participation de 68,87%, supérieure de 18 points à celle des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, 1 354 personnes habilitées à voter à Montebourg avaient effectivement pris part au scrutin (soit 50,15%), contre une participation de 48,63% pour les élections européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Montebourg lors de la 2e étape des législatives ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des législatives à Montebourg ? La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Montebourg s'élevait à 68,87%. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 45,95% au premier tour et 42,96% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 420 personnes en âge de voter dans la localité, 76,13% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 77,22% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 095 personnes.

17:29 - Comprendre l'électorat de Montebourg : un regard sur la démographie locale Quel impact auront les électeurs de Montebourg sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 9,26% et une densité de population de 353 habitants/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 875 € par an, sont souvent caractéristiques d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (19,29%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (10,83%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Montebourg mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 12,31% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.