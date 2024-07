Résultat des législatives 2024 à Tessy-Bocage (50420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Tessy-Bocage, que vont décider les électeurs du Front populaire ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au nouvel accord trouvé par LFI, le PS, les Ecologistes et le PCF lors de ce second tour des élections ou basculer vers une autre candidature ? Le bloc a réuni plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 18,06% des voix à Tessy-Bocage. Une évolution en comparaison des 16,34% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - La progression inédite du RN à Tessy-Bocage Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces législatives sera très commenté. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 21 points à Tessy-Bocage entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'en 2022. Assez pour anticiper une installation solide du parti sur place, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les chiffres des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à Tessy-Bocage ? Le verdict de l'élection de 2022 semble aussi un enseignement à éplucher au moment de ce second tour du 7 juillet. Les législatives à l'époque à Tessy-Bocage bénéficieront en revanche, au premier tour, aux candidats Les Républicains qui réuniront 41,75% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 1ère circonscription de la Manche. Tessy-Bocage optera d'ailleurs encore pour Philippe Gosselin au second tour, finalement en tête localement avec 68,60%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 31,40%.

20:05 - Comment s'était terminé le scrutin il y a une semaine à Tessy-Bocage ? Dimanche 30 juin, les habitants de Tessy-Bocage ont préféré Philippe Gosselin (Divers droite), qui a raflé 38,44% des votes. En seconde position, Franck Simon (Rassemblement National) ramassait 33,7%. Ensuite, Guillaume Hedouin (Front populaire) récupérait 18,06% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription, Philippe Gosselin rassemblant cette fois 38,3%, devant Franck Simon avec 32,89% et Guillaume Hedouin avec 18,36%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Tessy-Bocage lors des derniers scrutins L'observation des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité. Dimanche dernier, la participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Tessy-Bocage était de 68,11%, dépassant celle des dernières européennes. Il y a trois semaines, au moment du précédent scrutin européen, 1 725 inscrits sur les listes électorales de Tessy-Bocage (50) avaient effectivement pris part au scrutin (soit 48,58%), à comparer avec un taux de participation de 54,05% pour les européennes de 2019. Pour information, au niveau national, la participation aux élections européennes 2024 atteignait 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - 68,11% de participation lors de la première étape des législatives 2024 à Tessy-Bocage L'un des critères essentiels des élections législatives est le taux d'abstention. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Tessy-Bocage était de 68,11%. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,32% au premier tour. Au second tour, 46,35% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Tessy-Bocage aujourd'hui ? Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 77,32% des électeurs de la ville, contre une participation de 75,66% au premier tour, soit 1 287 personnes.

17:29 - Élections législatives à Tessy-Bocage : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le deuxième round des élections législatives à Tessy-Bocage comme partout en France. Avec une population de 2 223 habitants répartis dans 1 412 logements, cette ville présente une densité de 114 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 145 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 450 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (64,52%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,41% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,2%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 242 euros/an. À Tessy-Bocage, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.