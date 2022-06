Résultat de la législative à Carentan-les-Marais : en direct

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Carentan-les-Marais sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - À Carentan-les-Marais, des sondages tout aussi parlants ? Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place au dernier rendez-vous présidentiel à Carentan-les-Marais avec 34,03% des votes, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait deuxième à 28,86%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,29% et Valérie Pécresse à 5,34%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines infléchiront probablement ce décor lors des législatives à Carentan-les-Marais. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, avec un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Carentan-les-Marais ? À Carentan-les-Marais, la participation sera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2022. La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Carentan-les-Marais. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,38% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 72,73% au premier tour, soit 5 488 personnes. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Carentan-les-Marais, les chiffres de la participation lors des élections législatives seront un élément clé Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. L'analyse des derniers scrutins permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. En 2017, durant les élections législatives, le pourcentage de participation avait représenté 49,88% au premier tour dans la commune à Carentan-les-Marais. La participation était de 45,72% au tour deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Carentan-les-Marais Les caractéristiques de ces législatives 2022 à Carentan-les-Marais sont limpides : la métropole n'est couverte que par une seule circonscription où s'affrontent 9 candidats. Un niveau dans la moyenne des autres circonscriptions françaises. Autre point clé: les électeurs auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour faire leur choix parmi eux. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour favoriser la participation.

Résultat des élections législatives 2022 à Carentan-les-Marais

Les élections législatives 2022 auront lieu à Carentan-les-Marais comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Manche

Tête de liste Liste Jérôme Louiche Ecologistes Guillaume Hédouin Nouvelle union populaire écologique et sociale François Pasquier Droite souverainiste Victor Jan de Lagillardaie Reconquête ! Laurent Pien Ensemble ! (Majorité présidentielle) Franck Simon Rassemblement National Olivia Lewi Divers extrême gauche Philippe Gosselin Les Républicains Jacques Poisson Divers droite

Législatives 2022 à Carentan-les-Marais : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 34,0% des voix au premier tour à Carentan-les-Marais. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,9% et 13,3% des votes. Le choix des administrés de Carentan-les-Marais était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (55,5% des suffrages), laissant ainsi 44,5% des voix à Marine Le Pen. Les habitants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de Carentan-les-Marais reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront appelés à participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant désigneront-ils ?