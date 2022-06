Résultat de la législative à Casteljaloux : en direct

12/06/22 11:00

Pour ces nouvelles élections à Casteljaloux, les 4 bureaux de vote (de Mairie à Centre Jean Monnet) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 3787 votants à 18 heures, pour lancer le dépouillement. Ce sont 8 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 29% des votes au premier tour à Casteljaloux, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ancien banquier d'affaires et l'ex-député européen avaient obtenu 25% et 15% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Casteljaloux grâce à 53% des votes, abandonnant donc à Emmanuel Macron 47% des voix. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Quel prétendant à l'hémicycle les électeurs habitant à Casteljaloux installeront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?