Résultat de la législative à Caulnes : 2e tour en direct

17:28 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) bien placée à Caulnes

Lors du premier tour, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Caulnes ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 36,75% des bulletins de vote. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec respectivement 21,37% et 20,09% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés.