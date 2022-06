Résultat de la législative à Ceyrat : en direct

12/06/22 10:57

Le vote a débuté depuis plusieurs heures à Ceyrat et il y a encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 prétendants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Ceyrat ( Puy-de-Dôme ) seront invités à participer à l'élection de leur député comme partout en France. Pour quel prétendant pencheront-ils ? Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 38,4% des votes au premier tour à Ceyrat. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 17,7% et 13,5% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Ceyrat avec 73,2% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 26,8% des votes. Les électeurs de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?