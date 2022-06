En direct

19:35 - Quel résultat à Chadrac pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France comme à Chadrac, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait enregistré 18,41% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,01% et 2,24% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer un total théorique de 24,66% à Chadrac pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Chadrac, des sondages aussi révélateurs qu'en France ? Au précédent scrutin, à Chadrac, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la première position de l'élection présidentielle avec 28,73% des voix, devant Marine Le Pen à 21,96%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 18,41% et Valérie Pécresse, quatrième avec 7,76%. Les mouvements nationaux des dernières semaines boulverseront sans doute la situation à Chadrac ce dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%.

14:30 - La grande inconnue de ces élections législatives 2022 à Chadrac demeure l'abstention À Chadrac, le niveau de participation sera sans nul doute l'un des critères principaux du scrutin législatif. La flambée des prix qui alourdit le budget des ménages est susceptible d'avoir un impact sur la stratégie de vote des électeurs de Chadrac (43770). Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 76,37% des votants de la commune. La participation était de 80,26% au premier tour, soit 1 569 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - La participation va-t-elle encore baisser aux législatives 2022 à Chadrac ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations politiques. Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, sur les 2 010 personnes en âge de voter à Chadrac, 52,74% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 46,72% pour le deuxième tour.