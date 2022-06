Résultat de la législative à Chaingy : en direct

12/06/22 11:15

Le vote a débuté depuis quelques heures à Chaingy et il y a encore de la marge pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 hommes et femmes qui sont candidats dans l'unique circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 31% des suffrages au premier tour à Chaingy. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27% et 14% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Chaingy avec 58% des suffrages, cédant par conséquent 42% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il se reposer sur cette localité pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ? Quel candidat fixeront en tête des résultats des législatives les habitants de Chaingy à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?