En direct

19:41 - Que vont décider les supporters de gauche à Champforgeuil ? Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Champforgeuil. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,25% et 2,25% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 32,66% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Champforgeuil.

16:30 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Champforgeuil ? À Champforgeuil, Jean-Luc Mélenchon finissait en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 28,16% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 25,58%. Suivaient, avec 22,53%, Emmanuel Macron et enfin, à 6,76%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de 27,85% qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures changeront peut-être la situation et donc le résultat des législatives dans la commune. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Au même moment, le RN a dépassé les 19%.

14:30 - La grande inconnue de ces législatives à Champforgeuil reste l'abstention L'une des clés de ce scrutin législatif sera indiscutablement la participation à Champforgeuil. La perte de pouvoir d'achat est de nature à dépouiller les isoloirs de leurs électeurs à Champforgeuil (71530). Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 29,59% au sein de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 24,48% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Champforgeuil ? L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers scrutins. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, parmi les 1 692 personnes en âge de voter à Champforgeuil, 47,52% étaient allées voter au premier tour. Le taux de participation était de 37,53% pour le round numéro deux.