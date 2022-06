Résultat de la législative à Charbonnières-les-Varennes : 2e tour en direct

Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait espérer glaner 29,89% à Charbonnières-les-Varennes avant le premier tour des législatives. Soit le cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat insoumis pour un siège à l'Assemblée nationale a pourtant enregistré 42,73% des suffrages il y a 7 jours. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en première place.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Charbonnières-les-Varennes ?

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a réuni 42,73% des voix dimanche 12 juin 2022 lors du 1er round des législatives. Elle a coiffé au poteau les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui reçoivent 22,14% et 16,6% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés.