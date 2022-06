En direct

20:16 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Charbonnières-les-Varennes ? Les électeurs de Charbonnières-les-Varennes avaient concédé 18,82% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re manche de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 4,91% et 2,25% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 7,16% à gauche (et donc 25,98% en comptant les suffrages de Mélenchon).

16:30 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Charbonnières-les-Varennes ? Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à la dernière élection présidentielle à Charbonnières-les-Varennes avec 25,65% des votes, au premier round. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 24,56%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,82% et Jean Lassalle à 7,08%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les mouvements nationaux des derniers jours boulverseront peut-être la situation et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Pour rappel la Nupes s'est approchée de la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve. Au même moment, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Charbonnières-les-Varennes ? Le niveau d'abstention constituera sans aucun doute l'un des facteurs clés des législatives à Charbonnières-les-Varennes. L'inflation pourrait de faire baisser la participation à Charbonnières-les-Varennes. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 81,6% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 84,94% au premier tour, soit 1 230 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les taux de participation à Charbonnières-les-Varennes ? Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. Comment ont voté d'ordinaire les habitants de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, 51,64% des personnes aptes à participer à une élection à Charbonnières-les-Varennes avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 46,99% pour le deuxième tour.