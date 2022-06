Résultat de la législative à Charleval : en direct

12/06/22 11:28

La cité de Charleval n'est couverte que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre aux urnes. 12 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Charleval soit légèrement plus en moyenne que dans les autres territoires. Les résultats seront publiés à compter de 20 heures dans ces lignes.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Les inscrits sur les listes électorales de Charleval ( Bouches-du-Rhône ) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat désigneront-ils ? Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier. Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28,56% des votes au premier tour à Charleval. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,84% et 18,77% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Charleval gratifiée de 50,90% des voix, laissant donc 49,10% des suffrages à Emmanuel Macron.