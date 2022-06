Résultat de la législative à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine : 2e tour en direct

Avec un score de 25,79% des suffrages au 1er tour à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2e round des élections législatives 2022. Cet électorat a donc un poids ce dimanche. Ce score est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 20,88%, 4,39%, 1,73% et 1,6% le 10 avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 28,6% à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine pour ce premier tour des législatives.

15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des élections à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine ?

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a rassemblé 25,79% des voix le 12 juin dernier pour le 1er round des élections législatives. Les candidats Rassemblement National et Les Républicains la suivent grâce à respectivement 22,41% et 21,14% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés.