22:59 - Sur quel candidat vont converger les 15,29% du Front populaire à Baguer-Pican ? Une autre incertitude qui entoure ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après la construction du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a obtenu 28,06% des bulletins au niveau national dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 15,29% des votes à Baguer-Pican. Une percée à comparer néanmoins avec les 15,41% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Une progression impressionnante du RN à Baguer-Pican A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux législatives 2024 sera très commenté. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc déduire que le RN sera vainqueur à Baguer-Pican ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Baguer-Pican ? Ce premier verdict est immanquablement à mettre en face de l'issue trouvée en 2022. Il y a deux ans, lors des législatives à Baguer-Pican, le RN terminait aussi à la deuxième place sur le podium, 18,28% des électeurs ayant choisi son binôme, contre 40,14% pour Jean-Luc Bourgeaux (Les Républicains) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (70,25%). Jean-Luc Bourgeaux s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Que peuvent esquisser les résultats de dimanche dernier pour Baguer-Pican ? Selon les études des instituts de sondages rendues publiques depuis le premier tour, le parti de Jordan Bardella pourrait s'arroger pas loin de 250 députés au terme des législatives. L'union de la gauche pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient maintenir jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Avec 40,85% des bulletins de vote, Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) a pris la pôle position à Baguer-Pican, le 30 juin 2024 lors du premier tour de l'élection législative. En seconde place, Dylan Lemoine (Rassemblement National) recevait 39,4%. De son côté, Nicolas Guivarc'h (Nouveau Front populaire) recueillait 15,29% des votants. C'est aussi Jean-Luc Bourgeaux qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la 7ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, avec cette fois 43,33%, devant Dylan Lemoine avec 28,2% et Nicolas Guivarc'h avec 22,23%.

19:21 - Quels enseignements tirer des taux de participation à Baguer-Pican ? Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1 800 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. En comparaison des élections européennes de début juin, l'abstention au 1er round des législatives 2024 à Baguer-Pican a diminué, atteignant 27,74%. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 277 inscrits sur les listes électorales à Baguer-Pican, 46,36% étaient en effet restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 50,36% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h.

18:35 - À Baguer-Pican, la participation a atteint 72,26% lors de la première manche des législatives 2024 L'un des critères déterminants du scrutin législatif est indéniablement le niveau de participation. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Baguer-Pican s'élevait à 72,26%. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 234 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 82,44% étaient allés voter. La participation était de 80,79% au premier tour, c'est-à-dire 997 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 46,08% au premier tour et 45,96% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Baguer-Pican ? La volonté de changement des habitants est par exemple capable de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Baguer-Pican.

17:29 - Baguer-Pican : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Baguer-Pican, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections législatives ? Dans la localité, 42% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,61% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (18,54%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 570 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,91%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,78%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Baguer-Pican mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,3% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.