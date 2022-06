Résultat de la législative à Châteauneuf-sur-Loire : en direct

Les indications nationales des dernières heures auront probablement une résonnance à Châteauneuf-sur-Loire dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Au même moment, le Rassemblement national a dépassé les 19%. Lors de la dernière échéance, à Châteauneuf-sur-Loire, Emmanuel Macron grimpait à meilleure place au 1er round de la présidentielle avec 30,6% des voix, devant Marine Le Pen à 28,18%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 15,23% et Éric Zemmour à 5,81%. Un verdict à comparer avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron devant à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.

14:30 - Le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Châteauneuf-sur-Loire reste la participation

Le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des critères essentiels des législatives à Châteauneuf-sur-Loire. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les prix du gaz et du pétrole sont en mesure de pousser les habitants de Châteauneuf-sur-Loire (45110) à se désintéresser du scrutin. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 724 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 76,96% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 76,08% au premier tour, c'est-à-dire 4 355 personnes. En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.