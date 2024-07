Résultat des législatives 2024 à Boigny-sur-Bionne (45760) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont peser les électeurs de la gauche à Boigny-sur-Bionne ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 23,15% des votes à Boigny-sur-Bionne. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 21,41% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux législatives à Boigny-sur-Bionne il y a deux ans ? La part des électeurs de la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour sera un enjeu pour cette élection législative 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. En analysant sommairement la progression du Rassemblement national vue lors des dernières élections législatives au niveau national, soit près de 15 points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà grand. La part d'électeurs grappillés par le parti à Boigny-sur-Bionne s'élève par ailleurs à 15 points en 2 ans. Suffisamment pour anticiper une implantation durable du parti localement, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au bloc Ensemble la dernière fois Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera ainsi la clé du scrutin à l'échelle locale pour le second tour de cette législative. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a la possibilité de gagner. Le RN ne convainquait pas en revanche dans la commune de Boigny-sur-Bionne à l'époque, lors des élections législatives, avec 20,98% au premier tour, contre 38,91% pour Richard Ramos (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 63,95% contre 36,05% pour les perdants. Richard Ramos remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à Boigny-sur-Bionne Anthony Zeller (Rassemblement National) a rassemblé 35,66% des voix à Boigny-sur-Bionne dimanche 30 juin 2024, au soir du premier round de la législative. Richard Ramos (Majorité présidentielle) et Christophe Lavialle (Nouveau Front populaire) suivaient grâce à, dans l'ordre, 35,34% et 23,15% des électeurs à l'échelle municipale. C'est aussi Anthony Zeller qui arrivait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 31,81%, devant Richard Ramos avec 30,6% et Christophe Lavialle avec 29,7%.

19:21 - Participation à Boigny-sur-Bionne : un sursaut par rapport au scrutin européen Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. À Boigny-sur-Bionne, le taux de participation lors du premier round des élections législatives 2024 était de 74,13%, plus élevé de 15 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 1 721 personnes en âge de voter à Boigny-sur-Bionne, 59,27% étaient allées voter. La participation était de 60,7% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle atteignait 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Boigny-sur-Bionne lors du deuxième round des législatives ? L'une des clés du scrutin législatif est incontestablement l'ampleur de l'abstention. Le taux de participation à Boigny-sur-Bionne s'élevait à 74,13% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,72% au premier tour et 54,76% au second tour. Au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 81,72% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 81,31% au premier tour, c'est-à-dire 1 366 personnes.

17:29 - Dynamique électorale à Boigny-sur-Bionne : une analyse socio-démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Boigny-sur-Bionne façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,39% et une densité de population de 288 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (90,49%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 954 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,00%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,54%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Boigny-sur-Bionne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,69% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.