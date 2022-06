Résultat de la législative à Châtel-Saint-Germain : 2e tour en direct

Dans les 2 bureaux de vote de Châtel-Saint-Germain, les voix qui avaient choisi la Nupes de Jean-Luc Mélenchon lors des législatives seront probablement décisives ce dimanche pour le 2e volet du scrutin. Le candidat insoumis avait atteint 24,86% des suffrages la semaine passée. Ce score est cependant à comparer avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 18,49%, 4,51%, 2,17% et 2% en avril. Voilà qui donnait un total espéré de 27,17% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale peut-elle l'emporter à Châtel-Saint-Germain ?

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a recueilli 24,86% des suffrages le 12 juin dernier au soir du premier tour de l'élection législative. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 23,09% des voix. De son côté, la candidature Rassemblement National récupère 18,99% des votes. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.