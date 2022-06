En direct

20:04 - Qui vont choisir les électeurs de gauche à Châtel-Saint-Germain ? Un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Châtel-Saint-Germain, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Ce dernier avait atteint 18,49% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,51% et 2,17% au premier tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 25,17% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Châtel-Saint-Germain ? Les indicateurs nationaux des dernières heures auront sans doute un écho sur les législatives à Châtel-Saint-Germain ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La Nupes a tutoyé la majorité dans les intentions de vote vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Pendant ce temps, le Rassemblement national est venu coller les 20%. Or à l'issue du premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Châtel-Saint-Germain, Emmanuel Macron remportait la meilleure place avec 31,25% des voix, devant Marine Le Pen à 23,35%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position avec 18,49% et Éric Zemmour à 8,77%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives 2022 à Châtel-Saint-Germain À Châtel-Saint-Germain, l'un des critères forts du scrutin législatif 2022 sera incontestablement le taux de participation. La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait entre autres détourner l'attention des électeurs de Châtel-Saint-Germain (57160) du vote. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 77,19% des électeurs inscrits dans la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 78,59% au premier tour, ce qui représentait 1 182 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Châtel-Saint-Germain, la participation va-t-elle encore baisser lors des élections législatives 2022 ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques passées. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux d'abstention avait représenté 54,87% au premier tour au niveau de Châtel-Saint-Germain, à comparer avec une abstention de 47,29% pour le second round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.