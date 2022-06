Résultat de la législative à Chaumont : en direct

17:08 - À Chaumont, des sondages aussi valables ?

Le premier tour de la dernière présidentielle, à Chaumont, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 28,23% des suffrages. En seconde position, arrivait Marine Le Pen à 24,96%, puis Jean-Luc Mélenchon à 20,09% et Éric Zemmour à 6,42%. Le président-candidat atteignait en revanche un peu moins de 28% des votants dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront certainement modifier ce tableau lors des législatives à Chaumont dimanche. Pour rappel la Nupes a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.