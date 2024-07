Résultat des législatives 2024 à Val-de-Meuse (52140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Val-de-Meuse, quels seront les reports des voix de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont plus de 28% des votes qu'a glanés l'attelage à l'échelle nationale, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% en 2022. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Val-de-Meuse, le binôme Front populaire a pour sa part glané 11,22% des votes dans la commune. Ce qui correspond à une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (9,17%).

20:58 - 27 points grattés en 2 ans par le Rassemblement national à Val-de-Meuse L'évolution du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'au niveau national, les scores du RN se sont élevés à plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà gagné 27 points ici entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN finisse vainqueur à Val-de-Meuse ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du Rassemblement national de nouveau déterminant ce dimanche Le score en faveur du Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin localement pour ce second tour des législatives 2024. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Val-de-Meuse ? A l'époque pour les législatives, le RN se hissait également en première position à Val-de-Meuse. Dans la commune, c'est Christophe Bentz qui arrivait en tête au premier tour avec 29,55%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 57,45%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,55%.

20:05 - Des élections législatives favorables pour le Rassemblement national à ce stade Christophe Bentz (Rassemblement National) a obtenu 56,61% des voix à Val-de-Meuse dimanche 30 juin, pour le premier tour des élections législatives. Bérangère Abba (Majorité présidentielle) et Benjamin Lambert (Front populaire) suivaient en obtenant respectivement 29,55% et 11,22% des électeurs à l'échelle de la ville. C'est aussi Christophe Bentz qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 48,83%, devant Bérangère Abba avec 28,05% et Benjamin Lambert avec 20,38%.

19:21 - L'abstention étudiée à la loupe à Val-de-Meuse Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? À Val-de-Meuse, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 a été de 65,23%, plus important que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, sur les 1 303 personnes en âge de voter à Val-de-Meuse, 52,26% étaient allées voter. Le taux de participation était de 53,49% lors du scrutin de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - À Val-de-Meuse, les chiffres de la participation à l'occasion du second tour seront un élément déterminant À Val-de-Meuse, la participation est indéniablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Val-de-Meuse s'élevait à 34,77%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,39% au premier tour et 52,96% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Val-de-Meuse ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 391 personnes en âge de voter dans la commune, 23,87% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 24,51% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les préoccupations provoquées par le conflit armé israélo-palestinien, sont de nature à ramener les habitants de Val-de-Meuse dans les isoloirs.

17:29 - Élections législatives à Val-de-Meuse : un éclairage démographique À Val-de-Meuse, les données démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 29% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,95%. En outre, le taux de ménages propriétaires (68,55%) met en avant le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (23,8%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 701 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,89%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,19%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Val-de-Meuse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 35,15% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.