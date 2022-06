Résultat de la législative à Chécy : en direct

12/06/22 17:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chécy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:16 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Chécy ? Emmanuel Macron avait obtenu 34,43% des voix à Chécy, lors de la dernière élection présidentielle contre 27,85% en France. La candidate du Front national avait atteint 20,73% des voix contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,27% (contre 22%). Les indications nationales des dernières semaines infléchiront certainement la situation à Chécy dimanche. Or la majorité présidentielle est tombé très près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - Que sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Chécy ? L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Chécy. La peur d'un retour du covid-19 est de nature à impacter le pourcentage de participation à Chécy (45430). Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, sur les 6 326 personnes en âge de voter dans la ville, 22,1% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 22,16% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. 11:30 - Les chiffres de la participation lors des élections législatives, un élément fort à Chécy ? L'observation des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, sur les 6 062 inscrits sur les listes électorales à Chécy, 53,74% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 44,89% au tour deux. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Chécy La commune de Chécy ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 12 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Chécy soit un peu plus que dans le reste du pays. Les résultats seront dévoilés à partir de 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 à Chécy

Les élections législatives 2022 auront lieu à Chécy comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Loiret

Tête de liste Liste Anna Khelil Reconquête ! Raphaël Legros Ecologistes Carla Boubekeur Rassemblement National David Choquel Divers extrême gauche Richard Ramos Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gaël Baumgartner Ecologistes Olivier Hicter Nouvelle union populaire écologique et sociale Xavier Delaguette Divers Théodore-Richard Toulougoussou Divers gauche Chrystel de Filippi Les Républicains Dylan Silvestre Divers droite Sébastien Bibet Droite souverainiste

Législatives 2022 à Chécy : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 34% des voix au premier tour à Chécy. Le président avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 18% des suffrages. Le choix des citoyens de Chécy était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (66% des voix). Marine Le Pen avait dû se contenter de 34% des suffrages. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable d'avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a recueillies dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les électeurs de Chécy (45) seront incités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022.